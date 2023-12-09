تعرف على مشوار الزمالك فى بطولة الكونفدرالية قبل مواجهة ساجرادا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي اليوم السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تستعرض فيتو مشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية:

في الدور التمهيدي

لم يلعب

في الدور الأول

خسر من أرتا سولار (جيبوتي) 0-2

فاز على أرتا سولار (جيبوتي) 4-1 (يوسف اوباما وشيكابالا وزيزو وحمزة المثلوثي)

في دوري المجموعات

فاز على أبو سليم الليبي 1-0 (يوسف اوباما)

فاز على سوار الغيني 4-0 (زيزو وشيكابالا وسيف الدين الجزيري وإبراهيما نداي)

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

تقام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

تنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ومن ناحية أخرى وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني.

قائمة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم السبت، باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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قائمة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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