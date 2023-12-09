السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انتشار سيارات الصرف لرفع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

رفع تراكمات مياة
رفع تراكمات مياة الأمطار،فيتو

انتشر العاملون بهيئة الصرف الصحى فى محافظة الإسكندرية اليوم فى كافة الميادين والشوارع العامة لرفع تراكمات مياه  الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق فى المحافظة وذلك تزامنا مع نوة قاسم. 

 

وحرص مسئولو الصرف الصحى على الدفع بسيارات الدمج وشفط المياه  من مختلف الميادين يأتي ذلك عقب تعرض المحافظة لهطول الأمطار الغزيرة على كافة مناطقها وسط تواجد مسئولي وتنفيذى أحياء المحافظة. 

 

وكان قد تعرضت محافظة الإسكندرية لهطول أمطار غزيرة وسوء الأحوال الجوية فى المحافظة مساء أمس وسط متابعة لغرفة عمليات المحافظة.

 

وكان قد أجري اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لتمركزات سيارات ومعدات الشركة، للتأكد من تمام جاهزيتها بمناطق الجمرك ووسط وغرب والعامرية والعجمي

 كما تفقد نافع سير العمل بتطهير ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار وضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر علي المواطنين


وأشار إلى انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

Advertisements


وشدد علي المتابعة الدورية في محيط لجان الانتخابات والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.

وأكد رئيس الشركة استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية طقس اخبار الإسكندرية طقس

مواد متعلقة

31 مارس آخر موعد لتعاقد المتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية

محمد حمزة يحصد فضية كأس العالم لـ سلاح الشيش باليابان

947 لجنة فرعية و7 للمغتربين بالانتخابات الرئاسية في الدقهلية

الأكثر قراءة

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

طلعت محرم يقود المران الأول للمقاولون استعدادا لمواجهة الجيش

الابن دفن الجثامين فوق السطوح، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

أول رد فعل من فيتوريا بعد قرار اعتزال طارق حامد

تفاصيل حضور السيسي كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة (صور)

وقف أعمال الصيانة وانتظام التيار، أبرز استعدادات الكهرباء لتأمين التغذية في الانتخابات الرئاسية

Advertisements

منوعات

المزيد

"إكس" تكسب 10 ملايين متابع خلال شهر

رغم مرور ربع قرن على عرض الفيلم، "تيتانيك" لا يزال يحتل الصدارة

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

دولة تضع "هدف تاريخي" لنجمها على عملة نقدية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

المزيد

انفوجراف

عقوبات فى قانون الانتخابات الرئاسية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية