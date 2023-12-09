السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السيسي يزور أكاديمية الشرطة ويشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة حيث يشهد الرئيس  اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا بقصر الاتحادية، "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدًا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة، وقد استعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

Advertisements

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض  الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الشأن، كما تناول الرئيس العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع، مشددًا على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كافة المساعدات الدولية الموجهة للقطاع، وقد ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة وكذا على الجانب الإنساني، مؤكدًا حرص قبرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد، خاصةً في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم، وفي هذا الصدد شدد الرئيس على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي كلية الشرطة

الأكثر قراءة

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

طلعت محرم يقود المران الأول للمقاولون استعدادا لمواجهة الجيش

الابن دفن الجثامين فوق السطوح، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

أول رد فعل من فيتوريا بعد قرار اعتزال طارق حامد

تفاصيل حضور السيسي كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة (صور)

وقف أعمال الصيانة وانتظام التيار، أبرز استعدادات الكهرباء لتأمين التغذية في الانتخابات الرئاسية

Advertisements

منوعات

المزيد

"إكس" تكسب 10 ملايين متابع خلال شهر

رغم مرور ربع قرن على عرض الفيلم، "تيتانيك" لا يزال يحتل الصدارة

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

دولة تضع "هدف تاريخي" لنجمها على عملة نقدية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأرجنتين مع تشيلي ومواجهة نارية بين البرازيل وكولومبيا.. مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024 (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية