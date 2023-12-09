947 لجنة فرعية و7 للمغتربين بالانتخابات الرئاسية في الدقهلية

استعدت محافظة الدقهلية بـ 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا و7 لجان للمغتربين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 7 لجان للتصويت للمغتربين بمحافظة الدقهلية خلال الانتخابات الرئاسية المحدد لها 3 أيام ابتداء من 10-12 ديسمبر الجاري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أماكن الـ7 لجان الخاصة بالمغتربين وهم قسم أول المنصورة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين، قسم أول المنصورة القرية الاوليمبية بجامعة المنصورة، قسم ثان المنصورة المعهد الديني الأزهري، قسم ثان المنصورة محطة السكة الجديدة، قسم جمصة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي، مركز طلخا الموقف الجديد بمركز طلخا، مركز ميت غمر مدرسة تفهنا الأشراف الإعدادية المشتركة

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وبلغ عدد الناخبين من لهم حق التصويت بمحافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا،عدد الناخبين المغتربين من لحق التصويت بمحافظة الدقهلية 1،119 مغتربًا.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابيه بالمحافظات..

ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصلت اعمال متابعة الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة يتم تنفيذها وذلك لتأكيد جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

واوضح " مختار"ان الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1,119مغترب..

وجدد "مختار" دعوته لأبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لظهور مصر امام العالم بصورة مشرفة تعكس مدي وعي الشعب المصري..

وفي هذا الصدد تابع "مختار" جهود رئاسة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للمرور علي المقرات الانتخابية والتأكد من كافة التجهيزات بها للتيسير علي الناخبين الادلاء بأصواتهم علي أكمل وجه مؤكدا علي ان الدقهلية دائما تأتي في المقدمه فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا مااثبته ابناء الدقهلية في الاعوام الماضية..

والجدير بالذكر ان اعمال المرور علي اللجان الانتخابية بنطاق المراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة تتم بالتنسيق والمتابعة مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء والسادة نوابهم بمشاركة القطاعات التنفيذية المختلفة لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابية لاتمام العملية الانتخابية علي اكمل وجه..