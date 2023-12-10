رئيس التنظيم والإدارة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية باستراحة الديزل

يدلي الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك بمقر اللجنة "استراحة الديزل" بنهاية شارع التحرير من شارع السودان.

وتنطلق اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية بالداخل والتي تجري علي مدار 3 أيام؛ “الأحد، الإثنين، الثلاثاء”، لاختيار رئيس مصر القادم.

عدد لجان الاقتراع الفرعية

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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القضاة المشرفون على الانتخابات

ويشرف على لجان الاقتراع حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالملاحظات بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة.

مندوبو المرشحين

كما يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء أصواتهم.

السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموج لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.

يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي..

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسوفوري.