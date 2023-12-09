السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

ارتفاع معدل تأخير القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

ارتفاع معدل تأخير
ارتفاع معدل تأخير القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

 ارتفعت تأخيرات القطارات اليوم على الوجه القبلي بسبب حالة الطقس والشبورة المائية والإصلاحات، وتابع المهندس كامل الوزير وزير النقل، حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية مشددا على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة والاهتمام بانتظام المواعيد.

 

هيئة السكك الحديدية

 وعلى صعيد آخر اعتذرت هيئة السكك الحديدية للركاب عن ارتفاع معدل تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي.

وشدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة تخفيض معدل تأخيرات القطارات، على الوجهين البحري والقبلي، مؤكدا أهمية العمل على الوصول بنسب تأخيرات القطارات لأدنى مستوى لها خلال الفترة القادمة.

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ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

 كما أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أهمية الحزم في مواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والتنسيق مع الجهات الأمنية لسرعة ضبط الجناة وتحويلهم لمحاكمة عاجلة لكون هذه التصرفات تؤثر بالسلب على معدل انتظام ومعدل تأخيرات، القطارات على الوجهين البحري والقبلي.

 وأوضح أن الوزارة تمتلك من آليات الردع العديد ومنها إلغاء وقوف القطارات بالمحطة التي يثبت استهداف القطارات بمحيطها.   

من ناحية أخرى، قام المهندس محمد عامر رئيس الـ هيئة القومية للسكك الحديدية، بمتابعة حركة التشغيل على كافة الخطوط، للتأكد من انتظام الحركة في مواعيدها.      

وأصدر عامر تأكيدات على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل والتي يتم إخطار قائدي القطارات بها بشكل مستمر وهي مراجعة القطار قبل التحرك من المحطة ومراعاة تعليمات التشغيل ومراجعة أجهزة الأمان على متن القطار بما يساهم في وصول الرحلات بشكل آمن. 

وشدد المهندس على ضرورة تشغيل كافة أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات في ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم في رفع مستوى الخدمة.    

 

الهيئة القومية للسكك الحديدية

وخفضت الهيئة القومية للسكك الحديدية، سرعة القطارات في مداخل القرى والمزلقانات بسبب الإصلاحات في بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.    

من ناحية أخرى من المتوقع أن تتخطى التأخيرات حاجز الـ 120 دقيقة على بعض الخطوط على مدار التشغيل اليوم.    

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديدية إن تأخيرات القطارات على الخطوط كافة اليوم تتراوح بين 50 إلى 120 دقيقة، وكانت أعلى الخطوط تأخيرًا هي قطارات الوجه القبلي. 

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة  / أسيوط 65 دقيقة 

أسيوط / أسوان  60 دقيقة

ثالثا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة

رابعا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

وشددت السكك الحديدية على ضرورة الالتزام باتخاذ أقصى التدابير لمنع انتشار فيروس كورونا وتقرر منع أي راكب من استقلال القطار حال عدم ارتداء الكمامة والالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل.  

وتقدمت الهيئة القومية للسكك الحديدية بالاعتذار لجمهور الركاب والمسافرين عن التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم.   

من ناحية أخرى خاطبت السكك الحديدية كافة المحافظات لسرعة العمل على غلق المعابر غير الشرعية والتى تهدد سلامة السير وخاصة مع انتشار الشبورة المائية صباحا وحالة الطقس غير المستقر الأمر الذي يجعل الرؤية ضعيفة ويهدد بحوادث عند المزلقانات غير الرسمية.   

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