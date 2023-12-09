افتتاح المعرض السنوي للكتب القانونية بالمحامين 23 ديسمبر الجارى

نقابة المحامين، تفتتح لجنتا الفكر القانوني والشباب بالنقابة العامة للمحامين، في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري معرضًا للكتب والموسوعات القانونية وذلك بحرم النقابة العامة بشارع رمسيس، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

معرض الكتاب بالمحامين

وأشار محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الفكر القانوني، إلى أن المعرض سيستمر لمدة شهر من الافتتاح، وتعرض فيه العديد من الموسوعات والكتب القانونية، لعمالقة القانون بمصر، من خلال 15 دارًا من كبرى دور النشر والتوزيع، وبخصومات خاصة المحامين بمناسبة الافتتاح، إلى جانب ما يوفره المعرض من مستلزمات مكتب المحامي.

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وأكد أن المعرض فرصة حقيقية للسادة المحامين في الحصول على أمهات الكتب بأسعار مناسبة للجميع، منوها إلى أن المعرض يفتح أبوابه يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

المحامين، من جانبه أكد محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الشباب، أن تنظيم المعرض بمقر النقابة العامة يأتي من منطلق حرص نقابة المحامين ولجانها المختصة على توفير الكتب القانونية بأسعار مميزة وخاصة للسادة المحامين، في ظل التنافس بين دور النشر في المعروض من الكتب والموسوعات.