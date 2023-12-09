السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بعد الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، مسئول صهيوني يحسم جدل موعد نهاية الحرب على غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس"، الموعد المتوقع خلاله انتهاء الحرب علي قطاع غزة، وكشف عن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حول الموعد الزمني.

وكان مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير قد أفاد لموقع "أكسيوس" بأن إسرائيل تتوقع إنهاء عمليتها العسكرية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع

ونقل "أكسيوس" عن المسؤول الإسرائيلي أن "المرحلة الشديدة الكثافة من الحرب من المرجح أن تستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى".

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وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحدث الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الخطط العسكرية الإسرائيلية والعملية في خانيونس.

وجرت مكالمة مماثلة الليلة الماضية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأشار المسؤول الإسرائيلي لـ"أكسيوس" إلى أن الولايات المتحدة لا "تضغط على المكابح" أو تمنح إسرائيل موعدا نهائيا محددا لوقف العملية، ولكنها تشير إلى حقيقة أن الوقت ينفد.

خلاف أميركي إسرائيلي حول الجدول الزمني

وأضاف المسؤول أن الفجوة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية تتعلق بالجدول الزمني الذي مدته شهر واحد تقدمه إسرائيل لإنهاء المرحلة المكثفة من حرب غزة.
 

وصرح نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون فاينر لمنتدى أسبن الأمني في واشنطن الخميس بأن الولايات المتحدة لم تحدد موعدا نهائيا ملموسا لإسرائيل.


وأوضح فاينر قائلا: "هذا صراعهم. ومع ذلك، لدينا نفوذ، حتى لو لم تكن لدينا سيطرة مطلقة على ما يحدث على الأرض في غزة".

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول الدفاع الإسرائيلي قوله إن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا أنهت إسرائيل المرحلة العالية الكثافة من العملية بحلول نهاية ديسمبر، بينما ترنو إسرائيل إلى نهاية في يناير.

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