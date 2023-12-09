السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

ضمن سلسلة لقاءاته فى واشنطن، وزير الخارجية يجتمع مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا

سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، فيتو

في إطار الفعاليات التي يتضمنها برنامج وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته الحالية إلى واشنطن، عقد وزير الخارجية اجتماعًا مع السفير "ريتشارد نورلاند" المبعوث الأمريكي إلى ليبيا.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لمسار الحل الليبي الليبي دون أية املاءات خارجية، وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بدورها استنادًا على المرجعيات الليبية للتسوية، وخاصة اتفاق الصخيرات وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت. 
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وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها في مدى زمني محدد، حرصًا وتأكيدًا علي سيادة واستقرار ليبيا.

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ومن جانبه، ثمَّن السفير "نورلاند" الدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة وجهودها المستمرة من أجل دعم مسار التسوية في ليبيا، مؤكدًا على التعاون القائم والمستمر بين مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى السبل الناجعة للتعامل مع الأزمة الليبية بهدف إرساء الاستقرار في كافة أرجاء ليبيا بشكل مستدام، وذلك وفقًا للمرجعيات ذات الصلة.

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سامح شكري ليبيا أمريكا

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