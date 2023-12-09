السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بيان مشترك لوفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية عقب جلسة مباحثات مع وزير خارجية أمريكا

اللجنة الوزارية العربية
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، فيتو

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير.الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

Advertisements

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" والذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، اليوم، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلًا لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

سامح شكري يوجه رسالة إلى العالم حول معبر رفح (فيديو)

سامح شكري يطالب بمنح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم الضفة وغزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سامح شكري اللجنة الوزارية العربية الإسلامية أمريكا

مواد متعلقة

سامح شكري يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي

سامح شكري يسلم رئاسة الدورة الـ28 من مؤتمر المناخ إلى الإمارات

الأكثر قراءة

بخط اليد، وصية مؤثرة لـ أخصائية تمريض بالشرقية توفيت بعد صراع مع السرطان (صور)

بيانات مطلوبة لإرسال الحوالات في البنوك

تعرف علي موعد عرض فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس

خطوات تحديد عنوان الإنترنت للهواتف الذكية

الزمالك يشارك فى كأس الرابطة بالشباب وأحمد مجدي يقود الفريق

اليوم، طبيبة تحسم جلسة محاكمة 4 عاطلين قتلوا ربة منزل حرقا بالمولوتوف في دار السلام

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في مجموعات الكونفدرالية عبر بوابة ساجرادا الأنجولي

تعرف على راتب معتمد جمال مع الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 أيام مفاوضات، الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن قانون ينظم الذكاء الاصطناعي

كارثة في مترو أنفاق كييف والحكومة تدعو إلى اجتماع طارئ اليوم (فيديو وصور)

تصنيف لأغنى 10 دول أفريقية، ومفاجأة عن ترتيب مصر

"ولعت ولعت.. الله أكبر"، شاهد فرحة أحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية بعد تدمير دبابة إسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلادها الـ 42.. محطات مهمة في مشوار مي كساب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية