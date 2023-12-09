جمعية حقوق الحيوانات تختار المخرج الأمريكي جيمس جان شخصية العام

اختارت جمعية "بيتا" المدافعة عن حقوق الحيوانات عددا من القيادات حول العالم، من أبرزهم المخرج الأمريكي جيمس جان، ومنحتهم جائزة شخصية العام.

نشرت صحيفة "هوليوود ريبورتر" أن "جمعية حقوق الحيوان" خصّت المخرج جيمس جان بجائزة التكريم، لدوره في إظهار التعاطف مع الحيوانات المفترسة واحترام حقوقها، بأدائه شخصية "روكيت راكون" التي قدمها في الأجزاء الثلاثة من سلسلة "حرّاس المجرّة".

تبني الحيوانات الأليفة

وكان قد سبق لجان أن أطلق في مايو 2022، حملة "تبنّى.. لا تتسوّق أبدًا"، دعمًا لتبني الحيوانات الأليفة واعتبارها من أفراد الأسرة، وليس دمية أو هدية للشراء.

ويحرص عبر حساباته على السوشيل ميديا على إظهار حبه للحيوانات بنشر صورة كلبه أوزو الذي تبناه، راويًا في منشوره عبر حسابه على إنستجرام الظروف التي عانى منها الكلب قبل تبنيه.

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ملايين الحيوانات الضعيفة

وقالت رئيسة جمعية "بيتا" إنجريد نيوكيرك للصحيفة إنّ جان بسرد قصة ملايين الحيوانات الضعيفة التي تعرضت للإيذاء في التجارب، أصبح حارسًا حقيقيًا لحقوق الحيوانات.

وأكدت سعادة الجمعية باختياره من بين المشاهير "الإنسانيين"، وتكريمه بجائزة شخصية العام، لتشجيعه على الاستمرار في تقديم ما يحتاج إليه العالم، ورؤية التعاطف مع الكائنات الحية الضعيفة.