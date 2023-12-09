السبت 09 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تركي آل الشيخ يعلن تنظيم حفل لتكريم الفنان محمد عبده

محمد عبده، فيتو
محمد عبده، فيتو

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تنظيم حفل ضخم لتكريم مسيرة فنان العرب محمد عبده.

 

وكتب تركي آل الشيخ في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: 60 عامًا من العطاء الفني.. نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من الأعمال... والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية... ليلتين للتاريخ".

 

تكريم الفنان السعودي علي المدفع

وفي وقت سابق أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن تنظيم حفل تكريم للفنان السعودي علي المدفع قريبًا.

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وكتب تركي الشيخ في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: إن شاء الله هذه السنة نكرم الفنان السعودي الكبير علي المدفع في حفل جوي بإذن الله بجائزة مميزة لعطائه الممتد من سنوات (تكريم السعودي له طعم خاص في قلبي وسعادة لا توصف).

 

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تركي آل الشيخ يعلن تنظيم حفل لتكريم الفنان السعودي علي المدفع

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