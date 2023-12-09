الأهلي، غضب في القلعة الحمراء بسبب كولر

الأهلى، كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن وجود غضب داخل النادي الأهلي بسبب تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مسؤولو النادي الأهلي يرى أن هذا الموسم مارسيل كولر المدير الفني يقوم بفرض حجج كثيرة على مستوى الفريق والتراجع في كل البطولات المشارك بها".

وأوضح: "لذلك يوجد غضب من مجلس إدارة النادي الأهلي تجاه كولر، وترى الإدارة أن هناك أكثر من جلسة تمت مع المدرب السويسري وأنه لم يتم عقد جلسات فردية معه سوى لمعرفة احتياجاته فقط".

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وأضاف: "إدارة النادي الأهلي ترى أن الازمة مستمرة في العقم الهجومي للفريق، بالإضافة إلى التغييرات الكثيرة في التشكيل وعدم الثبات".

وانهى حديثه: "كما ترى إدارة النادي الأهلي أن هناك تحجيمًا لدور خالد بيبو مدير الكرة في الفريق ".

الأهلى يتعادل مع شباب بلوزداد الجزائري

انتهت مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلى منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوى.

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيا.

وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات الربع ساعة الاولى في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

وتحصل محمد هاني علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

وأضاع كهربا فرصة هدف وعلت كرته قائم رايس مبولحي.

ونزل كوكا وإمام عاشور بدلا من المالي أليو ديانج ومروان عطية ونزل الفرنسي موديست بدلا من محمود كهربا وكريم فؤاد بدلا من حسين الشحات في الربع ساعة الأخيرة.

واضاع شباب بلوزداد فرصة هدف محقق في الدقيقة 81 اصطدمت بقائم الشناوي، وشهدت الدقائق الأخيرة فرص بالجملة لكن تعامل معها الدفاع الجزائري بثبات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا

تشكيل فريق شباب بلوزداد

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حداد، بن درامة، بن عيادة

خط الوسط: قديورة، بوصوف، بنغيث، سالمي، مزيان

خط الهجوم: بلختير، وامبا

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري إلى حكم الساحة الكيني واويرو كاماكو ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ويعاونهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.