السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

غلق مخبز وضبط 27 آخرين مخالفين للقانون بالبحيرة

حملة علي مخابز البحيرة
حملة علي مخابز البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر،  عدة حملات تموينية علي المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة لتأكيد علي التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار  واصحاب المخابز  بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وأسفرت  عن غلق مخبز وضبط 27 آخرين لإنتاج خبز ناقص، وبالتوقف عن الإنتاج، وبإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وتحرير 44 محضرا مخالفين للقانون .

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حيث تم ضبط بناحية أبوحمص، 16مخبزا قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف، وضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وتحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وعدم نظافه أدوات العجين.

كما تم ضبط بناحية رشيد  4 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف،ضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وتحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين.

كما تم ضبط بناحية أبوحمص، غلق مخبز لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام للرغيف مع توفير الخبز للمواطنين،ضبط مخبزين قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ضبط 3 مخابز قامو بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق او وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمة وقت التوقف،وتحرير 7 محاضر متنوعين فى مجال المخابز.
 

 

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حملة تموين البحيرة ضبط الخارجين عن القانون

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