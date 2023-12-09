السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

ضبط مصنع جبن يعمل بدون تراخيص بالبحيرة

مضبوطات الجبن بالبحيرة،
مضبوطات الجبن بالبحيرة، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة لتأكيد التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار وأصحاب المخابز بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وضبط السلع المنتهية الصلاحية والسلع المجهولة المصدر قبل البيع بالسوق السوداء حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين، لضبط الخارجين عن القانون، وتأكيدًا على هيبة الدولة.

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وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع جبنة يعمل بدون تراخيص وبه 50 صفيحة جبنة كمنتج نهائي وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونيًّا.

وترأس الحملة  فرحات أبو عاصي، وعادل أبو الفتوح، وبرفقة علي أبو زيد مفتشين الرقابة التموينية بالمديرية، وهذا وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلًا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 
 

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جبن مصنع بدون ترخيص البحيرة

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