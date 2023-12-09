الكشف على 1224 مواطنا بالمجان بالبحيرة
نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية واقد بكوم حمادة على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1224 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 9 عيادات طبية .
جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والإهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.
وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 301 - عيادة الأطفال 237 - الجراحة 126- النساء 95 - تنظيم الأسرة 37 - العظام 171 - الأسنان 76- الأنف والأذن 181)،بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.
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