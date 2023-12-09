السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

خدمات طبية وبيطرية وتوعوية للمواطنين بالمجان بقافلة سكانية بالبحيرة

جانب من القافلة السكانية
جانب من القافلة السكانية بالبحيرة،فيتو

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة بالبحيرة، قافلة سكانية متكاملة بالوحدة الصحية بالطود، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.
  

وتضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التى إستفاد منها مواطنى القرية ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 162 مستفيد فى تخصصات باطنة وأسنان ومتابعة حملة تطعيم الأطفال وحملة تنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي)، وتقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عقد ندوة حول أهمية التحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع ومرض الدودة الكبدية (الفاشيولا) والتلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية، كما تم عمل علاج جماعي  200 أغنام ورش 50 رأس ماشية.

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كما تضمنت القافلة السكانية بجانب تقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين، عقد ندوة بعنوان (حقوق العمال وذوي الإعاقة في القانون)، يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.
 

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البحيرة القافلة السكانية خدمية طود

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