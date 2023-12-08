السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

طوارئ في الإسكندرية استعدادا لنوة قاسم

الإسكندرية،فيتو
الإسكندرية،فيتو

رفعت محافظة الإسكندرية، اليوم، حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار، وذلك تزامنا مع نوة قاسم وسط تواجد مسؤولي وتنفيذي أحياء المحافظة. 

حيث انتشر العاملون بهيئة الصرف الصحى فى كافة الميادين والشوارع العامة لتطهير شنايش ومطابق الأمطار استعدادا لهطول الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الجمعة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع مساء يوم الجمعة أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها 35-40 كم /س والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج يتراوح من  1.5 - 2.5 متر.

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وأكد تمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.


وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.


وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
 

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