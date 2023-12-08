مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالأقصر

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في تصادم سيارة أجرة ميكروباص بموتوسيكل، مساء اليوم الجمعة، بمنطقة الشونة في العديسات التابعة لمركز ومدينة الطود بجنوب محافظة الأقصر، وتم نقلهم إلى المستشفى.



كان اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين مصابين بكدمات في الجسم والاشتباه في نزيف داخلي وكسور إثر اصطدام سيارة أجرة بموتوسيكل، وذلك بسبب السرعة الجنونية للأشخاص الأربعة الذين كانوا على الموتوسيكل، وتم نقلهم إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم.

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جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.



وشهدت محافظة الأقصر أول أمس حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية النمسا على الطريق الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا دون وفيات، إثر انفجار إطارات السيارة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الحادث، وتبين إنقلاب سيارة ميكروباص تقل لوحات «ص ب ص 2624»، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا.

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