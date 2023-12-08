الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

حجز دعوى ضد اتحاد الكرة بسبب مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم 2022 للحكم

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم 2022، فيتو

حجزت محكمة جنوب القاهرة بزينهم الدعوى التي تطالب بتعويض مدني بمحكمة جنوب القاهرة، يبلغ 6 ملايين جنيه مصري ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم تنفيذ عقد الاتفاق المبرم في 2-5-2022، بخصوص توليه الدفاع عن مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم الماضية في قطر 2022 دون مقابل مادي، لجلسة 27 ديسمبر للحكم.


وكان المحامي أيمن دوام تقدم بدعوى تطالب بتعويض مدني بمحكمة جنوب القاهرة، يبلغ 6 ملايين جنيه مصري ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم تنفيذ عقد الاتفاق المبرم في 2-5-2022، بخصوص توليه الدفاع عن مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم الماضية في قطر 2022 دون مقابل مادي.

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وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعى يعمل محاميا دوليا أمام المحاكم الدولية وعندما حدثت الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال والتجاوزات التي حدثت في  حق المنتخب المصري سواء قبل أو خلال المباراة، مما نتج عنها حرمان المنتخب المصري من التأهل لنهائيات كأس العالم.

وأضافت الدعوى: ورغبة من المدعى في خدمة بلده مصر أراد أن يتولى متطوعا الدفاع عن حق بلده وأن يدفع عنها الظلم الذي تعرضت له في هذه المباراة، وذلك برفع دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية محكمة cas في مدينة لوزان بسويسرا، وتواصل بالفعل كتابيا عبر وسيلة التكنولوجيا الحديثة وتس أب مع  جمال علام رئيس الاتحاد، ثم رد عليه الأخير وأخبره بلقاء في عيد الأضحى في 2 مايو لسنة 2022، ثم ظل ينتظر، ثم تواصل معه مرة أخرى ولم يرد عليه واخلف الاتفاق معه بلقائه للتحدث في تولي قضية مصر والسنغال أمام المحكمة الرياضية الدولية بمدينة لوزان بسويسرا، حيث كنت أنوي السفر إلى إيطاليا لمباشرة أعمال هناك، فقمت بتأجيل السفر من أجل مقابلته مما ألحق به خسائر مادية كبيرة وأضرار، مما دفعه للجوء إلى القضاء المصري لمطالبته بالتعويض المالي بمبلغ قدره 6 ملايين جنيه، لأنه قد أحزنه لأنه كان ينتوي التطوع في تولي قضية مصر والسنغال دون أجر أو مقابل.

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محكمة جنوب القاهرة الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة مصر والسنغال كأس العالم المحامي أيمن دوام

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