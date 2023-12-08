الجمعة 08 ديسمبر 2023
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اقتصاد

التجاري وفا بنك يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدر التجاري وفا بنك قائمة المتعاملين الرئيسيين حسب قيم التداول بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع بقيمة تداول بلغت 7 مليارات جنيه.

 وتلاه البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه، وسيتي بنك بقيمة تداول بلغت 4 مليار جنيه، ثم البنك الأهلي الكويتي بقيمة تداول بلغت 2.04 مليار جنيه.

 ثم جاء بنك مصر بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، ثم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 1.5 مليار جنيه، وكريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه. 

 

تداولات نهاية الأسبوع 

وانخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.

كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 7753 نقطة.

 

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تداولات منتصف الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

 

بينما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7866 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين لماضي، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة.

 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة. 

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

 وتباين أداء  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.666 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه. 

 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66%  عند مستوى 24532 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 29532 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61%  عند مستوى 10467 نقطة.

 

بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 5304 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 7686 نقطة.

 

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