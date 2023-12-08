رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقى أعضاء هيئة تدريس كلية الهندسة

قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بزيارة لكلية الهندسة بقنا، وكان في استقباله الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والإداريون والطلاب

وفي بداية الزيارة رحب الدكتور فرج خضاري عميد الكلية بالدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة.

وفي كلمته أثنى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على كلية الهندسة وأنها أحد أذرع الجامعة القوية التي تساهم في البناء والتعمير والأنشطة المجتمعية.

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وأشار رئيس الجامعة إلي التطبيقات الإلكترونية التي تم تدشينها في الفترة الأخيرة، والتي من دورها خلق بيئة أكاديمية تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجيا، والتي تسمح بإتاحة المعلومات لكي يتسنى لصانعي القرار إصدار القرارات التي تعتمد على معلومات موثقة والتي تقوم بتسهيل العملية التعليمة والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المادية والبشرية.

ومن هذه التطبيقات مشروع إدارة القاعات التدريسية والامتحانية بالجامعة، وكذلك منصة الإعلام الرقمية التي من دورها مشاركة المعلومات والبيانات مع كل منسوبي الجامعة.

وحث الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والطلاب والإداريين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية وأنها واجب وطني، بالإضافة إلى كافة التيسرات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وأنه سوف يتم إضافة شهادات المشاركة المجتمعية في السجل المهاري للطلاب للمشاركات المجتمعية ومنها الاستحقاقات الدستورية.

وتفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة مبنى كلية الهندسة بقنا ووجهه بالعمل الدائم لتوفير كل سبل الراحة للطلاب، بما يخلق بيئه تعليمية تنافسية لتخريج خريج مكتسب لكل المهارات المطلوبة في سوق العمل وتساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة.

وأضاف أيضا إن كل الإمكانيات متاحة وعلى الجميع بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالكلية.

وفي نهاية الزيارة قدمت كلية الهندسة بقنا الشكر للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة لدعمه للعملية التعليميه والتشجيع الدائم ومنح التيسرات المطلوبة لكلية الهندسة للمشاركة في الأنشطة والمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية.