الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

تجهيز عدد من الوحدات الصحية لاستخدامها مقرات انتخابية بمراكز قنا

صحة قنا،فيتو
صحة قنا،فيتو

تفقد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا وفي رفقته الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية عددا من الوحدات الصحية والتي ستعمل كمقرات انتخابية خلال فترة الإنتخابات الرئاسية.

وذلك مع استمرار الدولة في المُضي قُدمًا نحو الاستحقاق الرئاسي من خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٢ ديسمبر الجاري.

وأوضح الدكتور محمد أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض والدكتور أحمد عبدالغني مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بالوزارة بضرورة تقديم الدعم للعملية الانتخابية وذلك من خلال توظيف عدد من الوحدات الصحية لتشغيلها خلال الإنتخابات كمقرات انتخابية.

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وأضاف بدران أن المديرية قد قامت بتجهيز الوحدات الصحية بالشيخ حسين بمركز أبوتشت، وحدة الغوصة، وحدة جزيرة الطوابية التابعين لإدارة قنا الصحية ووحدة المعري التابعة لإدارة قوص الصحية.

وذلك بتجهيزهم بأوجه الرعاية الطبية المختلفة والتأكد من توفير أماكن استراحات وطفايات الحريق وكرسي متحرك بتلك الوحدات للتيسير علي المواطنين أثناء الاقتراع.

وخلال تفقده اليوم لعدد من تلك الوحدات أكد بدران على ضرورة تواجد فريق طبي متكامل بتلك الوحدات طوال ساعات الانتخاب وتزويد تلك الوحدات بأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والمطهرات لضمان خدمة طبية مناسبة للمواطنين المترددين علي تلك الوحدات أثناء العملية الانتخابية.

فيما أضافت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية أن تلك الوحدات علي إستعداد كامل من الفرق الطبية المختلفة والرعاية اللازمة بالإضافة إلي تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المتنوعة للمترددين على تلك الوحدات خلال عملية الاقتراع.

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة قنا قوص محافظ قنا وكيل وزارة الصحة بقنا وزارة الصحة بقنا

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