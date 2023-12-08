الأهلي يواصل بحثه عن الهدف الأول في مرمي بلوزداد بعد مرور 75 دقيقة (صور)

دوري أبطال أفريقيا، مرت 75 دقيقة ويتعادل النادي الأهلي سلبيا أمام شباب بلوزداد في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

أحداث 75 دقيقة من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين ووصل المارد الأحمر إلي منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوي.

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وانقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

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وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيا.

وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات الربع ساعة الاولي في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

وتحصل محمد هاني علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

واضاع كهربا فرصة هدف وعلت كرته قائم رايس مبولحي، وتصدي الشناوي حارس الأهلي لكرة مزيان لاعب شباب بلوزداد الجزائري.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا

تشكيل فريق شباب بلوزداد

حراسة المرمي: رايس مبولحي

خط الدفاع: حداد، بن درامة، بن عيادة

خط الوسط: قديورة، بوصوف، بنغيث، سالمي، مزيان

خط الهجوم: بلختير، وامبا

قائمة الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائري

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، علي معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري إلى حكم الساحة الكيني واويرو كاماكو ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ويعاونهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.