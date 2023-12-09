السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

المنيا تستعد لـ ماراثون الرئاسية، تجهيز 508 مقرات انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية، كراسي متحركة لكبار السن، ومظلات ومقاعد لاستقبال الناخبين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في المنيا، فيتو

بالتزامن مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، أنهت محافظة المنيا كافة الاستعدادات النهائية في 508 مقرات انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية وامدادها بكافة المستلزمات لإتمام العملية. 

الانتخابات الرئاسية 2024 في المنيا 

وخلال التقرير التالي تستعرض فيتو، استعدادات محافظة المنيا والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لـ الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

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المقار الانتخابية

ففي البداية تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددًا من  المقار الانتخابية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات. 

جاهزية اللجان وانتهاء كافة الاستعدادات 

حيث قام القاضي، بزيارة  لجان مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف (المنيا الثانوية العسكرية بنين) ولجان مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة (الإعدادية بنين) للاطمئنان على جاهزية اللجان وانتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات، ومتابعة تجهيزات كافة اللجان ومراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والوقوف على جاهزيتها. 

 

مظلات ومقاعد لاستقبال الناخبين

 

فضلًا عن تزويد المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد لاستقبال الناخبين تفاديا للتزاحم على اللجان وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت داخل اللجان.

 

رفع درجة الاستعداد القصوى

مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة البالغ عددها 508 مقرات انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية وإمدادها بكافة المستلزمات لإتمام العملية الانتخابية علىالوجه الأكمل وبالشكل الحضاري اللائق.

المشاركة في الانتخابات واجبا وطنيا


وأشار المحافظ إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول، مجددا دعوته  لمواطني المنيا بالمشاركة في الانتخابات بوصفها واجبًا وطنيًّا على كل من يحق له الإدلاء بصوته من أجل رسم مسقبل أفضل لمصرنا الغالية.
 

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