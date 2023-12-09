يحرص العديد من الطلاب وأولياء الأمور على استغلال أدعية الصباح للدعاء بالتيسير والتوفيق في الدراسة، والبعض يحرص علي الدعاء لنيل الدرجات العلى ودعاء الطلاب من أهم الأمور للحصول علي التفوق والنجاح إلي جانب المذاكرة والمداومة علي العلم والتعلم، وفي التحقيق التالي نقدم لكم أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح.

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

اللهم إنا نسألك صباحا خاليا من الهموم والأحزان، واجعل أعمالنا فيه سبيل رضاك ووفقنا يا الله فيه إلى ما تحب وترضى.

Advertisements

اللهم إنا نسألك النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة واجعل يا الله ما درسنا وما حفظنا في سبيل رضاك، أكرمنا به يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

اللهم ارزقنا في هذا الصباح الطيب الإخلاص في العلم واجعله ابتغاء لوجهك الكريم، واكرمنا يا الله من واسع فضلك يا أكرم الأكرمين.

اللهم ارزقنا في هذا اليوم المبارك عقلًا صافيًا وذهنًا واعيًا وقلبًا راضيًا بما قسمته لنا، إنك نعم المولى ونعم النصير.

مع شروق شمس يوم جديد أسألك يا الله أن تيسر أمورنا وتبدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقنا إلى طريق النجاح وكن لنا خير معين إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنا نسألك في هذا الصباح الطيب أن تبعد عنا أصدقاء السوء، اللهم إنا نعوذ بك من ساعة السوء اللهم ارزقنا صحبة الأخيار واحفظنا يا الله من كل سوء.

اللهم أصلح لي شأني، ويسر أمري واشرح صدري وارزقني سواء السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اللهم اهدنا إلى الخير والفلاح وارزقنا يا الله صلاح الأحوال، اللهم انفعنا بما تعلمنا واجعله يا الله ابتغاء لرضاك.

اللهم إني أسألك أن تصلح أحوالنا وتيسر أمورنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

اللهم أجب دعاءنا وحقق أمنياتنا وكلل جهدنا وتعبنا في الدارسة على خير، اللهم اجعل آخر طريقنا فلاح إنك ولي ذلك والقادر عليه.

دعاء الصباح للتلاميذ

اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك، فوضت أمري إليك لا ملجأ ولا مهرب منك إلا إليك.

اللهم إنا نسألك الفلاح والنجاح، وأعنا يا الله على تجاوز كل الصعاب برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني صفاء الذهن وقوة العقل وسرعة الفهم، وجنبني يا الله شتات الذهن وذهاب العقل والضلال.

اللهم إنا نسألك التوفيق والرضا وارزقنا يا الله فرجًا قريبًا، اللهم زدني علمًا وعملًا.

اللهم زين قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالعلم، وطهر أنفسنا بالرضا واجعلنا يا الله من الفائزين في الدنيا والآخرة إنك نعم المولى ونعم النصير.

أدعية الصباح المأثورة

اللهم اجعل هذا الصباح صباح فرج من الهم لكل صابر وشفاء من المرض لكل مريض واستجابة لكل دعاء، واللهم اجعل صباحنا صباحا للخاشعين والصالحين والكتفين.

اللهم اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح خيرا نعمله ورزقا نكتسبه وعلما منافع به.. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه..وإن كان قريبا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فأكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم في هذا الصباح اغسل قلوبنا من الأوجاع.. وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع.. واشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم نسألك صباحا تنشرح فيه صدورنا وتقبل فيه توبتنا وتتسع فيه أرزقنا.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.. اللهم إنا نسألك خير ما في اليوم وخير ما فيه.. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك والتيسير والفلاح.

دعاء المذاكرة من القرآن

(بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ*الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ*مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ*إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ*اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ*صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).

(اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ*وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ*الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ*وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ*فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا*إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا*فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ*وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب).



(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ*لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

(سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى*إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى).

(الرَّحْمَـنُ*عَلَّمَ الْقُرْآنَ*خَلَقَ الْإِنسَانَ*عَلَّمَهُ الْبَيَانَ*الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ).

(ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى*فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى*أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى).

(قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري*وَيَسِّر لي أَمري*وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني*يَفقَهوا قَولي).

أدعية الصباح لطلاب وطالبات المدارس

اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.

اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطان نصيرا.

اللهم رد لي ما ذاكرت وما حفظت لي عند الحاجة إليها.

اللهم يسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي.

اللهم إني أسألك صلاح الحال والتسيير عن الامتحان واستذكار الدروس عند الحاجة.

ربي إني أسألك مستقبلا باهرا ونجاحا وافرا في كل أموري بالدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم يا حنان يا منان.

دعاء قبل المذاكرة

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرًا بذكرك وقلبي بخشيتك، وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء بعد الانتهاء من المذاكرة

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء المذاكرة والامتحان

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا، رب اشرح لى صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي بسم الله الفاتح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا يا أرحم الراحمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

دعاء المذاكرة والحفظ

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.