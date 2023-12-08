الانتهاء من الموسيقي التصويرية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك؟"

فيلم ليه تعيشها لوحدك، انتهي الموسيقار إسلام صبري من وضع الموسيقي التصويرية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" بمشاركة الأوركيستريتور هامي.

و"هامي" هي موسيقية عالمية قامت بالتكوين الأوركسترالي الموسيقي مع أكثر من نجم عالمي في عالم الموسيقي منهم هانز زيمر وفيلم الجوكر وقراصنة الكاريبي بأجزائه.

وعبرت هامي عن سعادتها بالعمل في الفيلم، مؤكدة أن الفنانة بشري من أفضل المنتجات في مصر.

وأضافت هامي إنها فخورة بالعمل مع كل طاقم العمل، بالإضافة لأبطاله خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف.

Advertisements

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة الفنانين: خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، وتشارك بشري بدورها الانتاجي كمشرفة علي إنتاج افلام الشركة.

وانتهي مؤخرا صناع الفيلم من تصويره بشكل كامل ودخل في مرحلة المونتاج تمهيدا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.