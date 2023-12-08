الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

هطول أمطار غزيرة فى محافظة الإسكندرية

هطول أمطار غزيرة
هطول أمطار غزيرة فى محافظة الإسكندرية،فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة وسط موجة من الطقس السيئ، وذلك تزامنا مع نوة قاسم، وسط تواجد مسئولى وتنفيذى أحياء المحافظة في الشوارع لإزالة مياه الأمطار. 

 

وكان اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، أجرى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لتمركزات سيارات ومعدات الشركة، للتأكد من تمام جاهزيتها بمناطق الجمرك ووسط وغرب والعامرية والعجمي

 كما تفقد نافع سير العمل بتطهير ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار وضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر علي المواطنين


وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

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وشدد علي المتابعة الدورية في محيط لجان الانتخابات والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.

وأكد رئيس الشركة استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

 

 

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الاسكندرية امطار طقس

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