الحظ يعاند الأهلي ويتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد في الشوط الأول (صور)

دوري أبطال أفريقيا، انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين النادي الأهلي وشباب بلوزداد في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين ووصل المارد الأحمر إلي منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوي.

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وانقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

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وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيا.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا

تشكيل فريق شباب بلوزداد

حراسة المرمي: رايس مبولحي

خط الدفاع: حداد، بن درامة، بن عيادة

خط الوسط: قديورة، بوصوف، بنغيث، سالمي، مزيان

خط الهجوم: بلختير، وامبا

الأهلى يبحث عن الفوز وتأكيد الصدارة في البروفة الأخيرة قبل المشاركة في المونديال

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السابعة وتأكيد صدراته في جدول ترتيب المجموعة الرابعة الذي يحتل فيها المركز الأول برصيد 4 نقاط جمعها من خوض مباراتين حيث فاز في لقاء الجولة الأولى على فريق ميدياما الغانى بثلاثية نظيفة ثم تعادل في لقاء الجولة الثانية أمام فريق يانج افريكانز التنزاني بنتيجة 1-1.

قائمة الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائري

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، علي معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري إلى حكم الساحة الكيني واويرو كاماكو ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ويعاونهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.