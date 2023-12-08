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رياضة

براعم إنبي يمطر شباك أسمنت حلوان بـ21 هدفا

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

بطولة البراعم مواليد 2012  ، حقق براعم نادي إنبي فوزا كبيرا علي فريق أسمنت حلوان بنتيجة 21 هدفا مقابل لا شيء في بطولة البراعم مواليد 2012 لمنطقة القاهرة، المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي إنبي اليوم الجمعة.

في مباراة شهدت تسجيل أحد عشر لاعب لجميع اهداف الفريق في مباراة اليوم علي رأسهم اللاعب سعيد سعد الذي أحرز هاتريك في مباراة اليوم.

 

 

مسابقات دوري الجمهورية
 

وكشف اتحاد الكرة عن عدة قرارات مهمة في لائحة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب.

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وأكد اتحاد الكرة في خطابه بشأن اللائحة أنه يسمح لإدارة مسابقات الناشئين والشباب بتوقيع الغرامات على الأندية التي تخالف اللوائح وتحويل أي واقعة إلى لجنة الانضباط.

كما يسمح بتأجيل مباريات دوري الجمهورية للناشئين والشباب حال وجود عدد ثلاثة لاعبين فأكثر بالمنتخبات الوطنية للناشئين والشباب.

وأكد اتحاد الكرة أنه يسمح بمشاركة حارس مرمى مقيد بالفريق الأول في بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2001، والسماح بجلوس 9 لاعبين على مقاعد البدلاء و9 أفراد من الجهاز على دكة البدلاء.

كما شدد اتحاد الكرة على السماح بـ5 تبديلات في المباراة ومنع الفريق المنسحب من البطولة من المشاركة في المسابقة في الموسم الجديد وتوقيع الغرامة المالية والتي يحددها اتحاد الكرة.

مسابقات دوري الناشئين


وقرر اتحاد الكرة إقامة ثلاث مسابقات لدوري الجمهورية للناشئين، وهم مواليد 2001 و2003 و2006 من دور واحد فقط، فيما تقام مسابقات 2005 و2007 و2008 من دورين.

 

 

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أنبي براعم نادي إنبي فريق أسمنت حلوان منطقة القاهره مسابقات دوري الجمهورية

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