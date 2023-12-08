الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

أول قرار ضد المتهم بقتل صديقه لتعثره في سداد ديونه بالأقصر

المتهم بقتل صديقه
المتهم بقتل صديقه لتعثره في سداد ديونه بالأقصر، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لقيامه بقتل صديقه لتعثره في سداد ديونه بالأقصر، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر قد تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين طرف أول (عاطل "توفي إثر إصابته بجرح طعنى")، طرف ثان (عاطل – "مصاب بجروح طعنية") مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلاف على مبلغ مالى تبادلا خلالها التعدي على بعضهما بالضرب مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الآخر. 

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وبسؤال شقيق المتوفـى (عامل) اتهم الطرف الثانى بالتسبب فـى وفاة شقيقه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة "خنجر"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة مديرية أمن الأقصر قسم شرطة الاقصر

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