حبس شخصين متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية

قررت نيابة الأموال العامة حبس شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

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وكشفت التحقيقات، محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمحال التجارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 ملايين جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.