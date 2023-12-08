الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد استعدادات اللجان للانتخابات الرئاسية (صور)

الاستعدادات للانتخابات
الاستعدادات للانتخابات الرئاسية،فيتو

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى، حيث تفقد مقر اللجنة رقم (4) بالمدرسة الإعدادية الجديدة للبنات باللجنة العامة الأولى بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة التجهيزات والاجراءات التي اتخذتها أجهزة المحافظة، إستعدادًا للإنتخابات الرئاسية 2024.

وجاء ذلك بحضور، اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، عدد من القيادات التنفيذية.

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وتابع محافظ كفرالشيخ، تجهيزات اللجنة، وأماكن إنتظار الناخبين وتجهيزها بالمقاعد اللازمة، ومراجعة أعمال الصيانة والتأكد من وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، ومكان مبيت التأمين، والإضاءة، ومصدر كهرباء احتياطى، وغيرها من الخدمات والتجهيزات، مشددًا على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وقال محافظ كفرالشيخ: إ ن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين حيث يشارك مليونا و339 ألفا و800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال 14 لجنة عامة و508 مركزا انتخابيا بـ 524 لجنة فرعية تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على رفع جميع الإشغالات في محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم، مضيفًا أن أجهزة المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتًا الى وعى أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفرالشيخ. 

للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg بالرقم القومي، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ذوى الاحتياجات الخاصة محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم

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