النيابة تستمع لأقوال ضحايا مستريح معمار إمبابة

أمرت النيابة العامة باستدعاء ضحايا مستريح معمار إمبابة للاستماع لأقوالهم، لاتهامه بالنصب على 42 شخصا في مبالغ مالية، بزعم تسفيرهم للعمل في الخارج، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف شهود العيان أن المتهم نصب عليهم في مبالغ مالية بحجة توفير فرص عمل لأبنائهم في الخارج، وأنه حصل على الأموال ولم يفِ بوعوده.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم الضحايا بتوفير فرص عمل لإحدى الدول التى كان يعمل فيها منذ فترة، واستولى من الضحايا على مبالغ مالية كمقدم عقد عمل ولم يوف بوعده وتهرب من ضحاياه.

وبينت التحقيقات أنه تم ضبط 42 جواز سفر لأشخاص أوهمهم بتوفير عقود عمل فى الخارج، بمكان استأجره المتهم بمنطقة إمبابة.

Advertisements

القبض على مستريح المعمار في الجيزة

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من (مشرف معمارى- مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) وبرفقته (10 أشخاص) بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول، مستغلًا إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفى بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (42 جواز سفر- مبلغ مالي) من بينهم جوازات سفر الـمُبلغين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



