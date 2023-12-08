الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة تستمع لأقوال ضحايا مستريح معمار إمبابة

الاستماع لأقوال الضحايا،
الاستماع لأقوال الضحايا، فيتو

أمرت النيابة العامة باستدعاء ضحايا مستريح معمار إمبابة للاستماع لأقوالهم، لاتهامه بالنصب على 42 شخصا في مبالغ مالية، بزعم تسفيرهم للعمل في الخارج، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف شهود العيان أن المتهم نصب عليهم في مبالغ مالية بحجة توفير فرص عمل لأبنائهم في الخارج، وأنه حصل على الأموال ولم يفِ بوعوده.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم الضحايا بتوفير فرص عمل لإحدى الدول التى كان يعمل فيها منذ فترة، واستولى من الضحايا على مبالغ مالية كمقدم عقد عمل ولم يوف بوعده وتهرب من ضحاياه.

وبينت التحقيقات أنه تم ضبط 42 جواز سفر لأشخاص أوهمهم بتوفير عقود عمل فى الخارج، بمكان استأجره المتهم بمنطقة إمبابة.

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القبض على مستريح المعمار في الجيزة

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من (مشرف معمارى- مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) وبرفقته (10 أشخاص) بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول، مستغلًا إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفى بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (42 جواز سفر- مبلغ مالي) من بينهم جوازات سفر الـمُبلغين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.

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