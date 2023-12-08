الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس عمال مصر يدلي بصوته الأحد المقبل في الانتخابات الرئاسية بالتجمع الأول

محمد جبران رئيس عمال
محمد جبران رئيس عمال مصر،فيتو

يدلي يوم الأحد المقبل محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصوته الانتخابي فى الانتخابات الرئاسة 2024، والمقرر عقدها يوم الأحد والاثنين والثلاثاء وذلك في التجمع الأول بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات.

 

خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 

وعقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اجتماعًا مع مساعدي الوزير، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

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فى بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة.. مؤكدًا أن النجاحات المتتالية التي تحققها أجهزة الوزارة تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد في ظل تحديات وتوترات تتنامى انعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكافة دول العالم.


محاور الخطط الأمنية

 واستعرض وزير الداخلية، محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية (2024).. والتى ترتكز على ثوابت يأتى فى مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وتابع وزير الداخلية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.

 

المقرات الانتخابية 

ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجيستية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.


كما وجه وزير الداخلية بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم.. مشددًا على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية.

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