الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث تصادم العياط

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

استمعت نيابة الجيزة لعدد من شهود العيان على حادث تصادم وقع بإحدى قرى مركز العياط جنوب الجيزة صباح الجمعة.

 

وكشف أحد شهود العيان أن سيارة الميكروباص اختلت عجلة توازنها، فاصطدمت بأخرى ربع نقل تقل مجموعة من العمال، عند مدخل مصانع الطوب بمنطقة جرزا البلد نطاق دائرة مركز العياط.

 

 كشفت المعاينة المبدئية تفاصيل حادث تصادم، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل تقل مجموعة من العمال تحديدا بمدخل مصانع الطوب بمنطقة جرزا البلد نطاق دائرة المركز.

 

وأفادت التحقيقات بأن عجلة القيادة اختلت من سائق واصطدمت بأخرى، وتسبب في وقوع عدد من الضحايا.

 

حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى 

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين سقوط 20 مصابا على الأقل نقلوا إلى أقرب مستشفى.

 

ويعمل رجال الشرطة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إجلاء الضحايا من موقع الحادث ورفع السيارات المنكوبة لتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

 

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وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة العياط  وانتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث .

 

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بأخرى ونتج عنه إصابة 20 شخصا علي الأقل، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل وتسيير حركة السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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الجيزة العياط نيابة الجيزة الطريق الصحراوي

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