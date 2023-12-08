تنظيم الاتصالات يوجه الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.

انقطاع خدمات الاتصالات

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث الانقطاع في الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت بأماكن متفرقة في يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطل جسيم في البنية التحتية.

Advertisements

وستقوم اللجنة الفنية باستكمال أعمالها مع مقدمي خدمات الإنترنت، للوقوف على الصورة الكاملة لحجم التأثر في الخدمات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين.

زيادة رضا العملاء

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادي تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها.

ويشترط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاستقبال شكاوي مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول أن يكون الرقم المشكو منه مملوك للشاكي بالفعل، وفي حالة تسجيل شكوى للغير يجب أن يكون الشاكي مفوض كتابيا بذلك، في حالة ثبوت أن الشاكي غير مالك للخط المشكو منه لن يتم استكمال فحص الشكوى.

كما يشترط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يكون المستخدم قد قام بالشكوى لشركات المحمول ولم يتلقى رد، أو كان الرد غير مرضي بالنسبة له.