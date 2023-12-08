الجمعة 08 ديسمبر 2023
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اقتصاد

الرعاية الصحية تبحث سرعة حصول أصحاب المستشفيات الخاصة على الرخص الذهبية

الدكتور علاء عبدالمجيد
الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية

أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة ستناقش مع هيئة الاستثمار مقترحات لسرعة حصول أصحاب المستشفيات الخاصة والعاملين بالاستثمار الصحي علي الرخص الذهبية لتسهيل الاستثمار في القطاع.
وأضاف عبد المجيد خلال اجتماع الغرفة أنه سيتم مخاطبة هيئة الاستثمار لوضع مقترحات لميزات خاصة للعاملين بالقطاع الصحي علي أن يتم مراعاة الرخص حسب الحاجة للخدمات الصحية، وكذلك مناقشة الخريطة الجغرافية الطبية لكي يتمكن المستثمر في القطاع من معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة.

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وحضر الاجتماع كل من الدكتور خالد سمير وكيل الغرفة، الأستاذ الدكتور محمد حبلص عضو مجلس الإدارة، الدكتور أحمد نزيه أبو راس عضو مجلس الإدارة، الدكتور ممدوح العربي عضو مجلس الإدارة، مصطفى الأسمر عضو مجلس الإدارة، الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم عضو مجلس الإدارة، الدكتور أيمن هاني عضو مجلس الإدارة، عمرو حمزة عضو مجلس الإدارة، الدكتور هشام ماجد عضو مجلس الإدارة، الأستاذ محمد لطفي عضو مجلس الإدارة.

وأشار رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات الدكتور علاء عبدالمجيد، أن الغرفة ستتعاون مع إحدى مؤسسات الجودة الدولية لتنظيم وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع بنسبة خصم تصل إلي 50%، بجانب أنه سيتم استمرار بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة في عمل دورات تدريبية للبرنامج التعريفي بمعايير الجودة اللازمة للمستشفيات بالمحافظات المختلفة وذلك للتسجيل والاعتماد حتى يمكن الدخول بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالتدريب مشكلة من كل من الدكتورة غادة الجنزوري، والدكتور محمد حبلص، والدكتور أحمد أبو العزايم, والدكتور ممدوح العربي، والدكتور خالد سمير، لمتابعة تأهيل المستشفيات وتنفيذ دورات تدريبية للسجلات الطبية.

 

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الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات إتحاد الصناعات هيئة الاستثمار

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