الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس متهم ضبط بحوزته 21 كيلو حشيش بالجيزة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة بكرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث للتأكد من وجود وقائع شبية من عدمه، كما أمرت بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي وإعداد تقرير وافي لها.

 

القبض على متهم بالإتجار في المواد المخدرة بكرداسة

 وكانت معلومات وردت أكدتها تحريات مباحث فرقة شمال أكتوبر باتجار أحد الأشخاص في الحشيش متخذا دائرة مركز كرداسة مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبطه متلبسا وبحيازته 21 كيلو جرام من الحشيش ومبلغ مالي من حصيلة البيع.

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وتحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. 

 

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

 

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لمواد المخدرة اكتوبر أمن الجيزة اخبار الحوادث

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