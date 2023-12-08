محافظ أسوان: نراهن على الوعى الوطنى في المشاركة بالانتخابات (صور)

نراهن على الوعى الوطنى والمخزون الحضاري لأهالى أسوان بالنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى ستجرى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، وذلك ردًا للجميل الذى قدمته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى صورة مشروعات غير مسبوقة شهدتها مختلف مدن ومراكز المحافظة، وخاصة مركز نصر النوبة .

هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء المؤتمر الجماهيرى عقب أداءه لصلاة الجمعة بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل بنصر النوبة حيث ألقى الخطبة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بعنوان " الإيجابية ".

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ويأتى ذلك ضمن جولات محافظ أسوان الميدانية المتتالية بمختلف أنحاء المحافظة لحث وتشجيع وتحفيز المواطنين.

ورافق المحافظ فى جولته النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وصابر حسين رئيس المركز، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن مركز ومدينة نصر النوبة حصل على نصيب الأسد من خطط التنمية ودعم البنية التحتية والخدمات الجماهيرية سواء من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى شهدت ضخ إعتمادات مالية وصلت إلى 3.3 مليار جنيه بإجمالى عدد 313 مشروعا لتخدم أكثر من 150 ألف نسمة، علاوة على تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى بتكلفة 423.6 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر من إجمالى 14 مشروعا موزعة بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى 2023/2024.

وطالب بعدم الالتفات لأى دعاوى مغرضة تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية والعمران، وأيضًا التماسك الوطنى الغير مسبوق، بالإضافة إلى حالة الاستقرار والأمن والأمان للوطن، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى نعيشها إقليمًا وعالميًا على المستوى السياسى والعسكرى والاقتصادى.