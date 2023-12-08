الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ أسوان: نراهن على الوعى الوطنى في المشاركة بالانتخابات (صور)

مؤتمر جماهيرى فى
مؤتمر جماهيرى فى اسوان،فيتو

 نراهن على الوعى الوطنى والمخزون الحضاري لأهالى أسوان بالنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى ستجرى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، وذلك ردًا للجميل الذى قدمته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى صورة مشروعات غير مسبوقة شهدتها مختلف مدن ومراكز المحافظة، وخاصة مركز نصر النوبة  .

 هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء المؤتمر الجماهيرى عقب أداءه لصلاة الجمعة بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل بنصر النوبة حيث ألقى الخطبة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بعنوان " الإيجابية ".

Advertisements

 ويأتى ذلك ضمن جولات محافظ أسوان الميدانية المتتالية بمختلف أنحاء المحافظة لحث وتشجيع وتحفيز المواطنين.

 ورافق المحافظ فى جولته النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وصابر حسين رئيس المركز، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية.

 وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن مركز ومدينة نصر النوبة حصل على نصيب الأسد من خطط التنمية ودعم البنية التحتية والخدمات الجماهيرية سواء من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى شهدت ضخ إعتمادات مالية وصلت إلى 3.3 مليار جنيه بإجمالى عدد 313 مشروعا لتخدم أكثر من 150 ألف نسمة، علاوة على تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى بتكلفة 423.6 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر من إجمالى 14 مشروعا موزعة بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى 2023/2024.

وطالب بعدم الالتفات لأى دعاوى مغرضة تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية والعمران، وأيضًا التماسك الوطنى الغير مسبوق، بالإضافة إلى حالة الاستقرار والأمن والأمان للوطن، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى نعيشها إقليمًا وعالميًا على المستوى السياسى والعسكرى والاقتصادى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

​ أسوان مشروعات “حياة كريمة” جماهير مركز نصر النوبة مؤتمر

مواد متعلقة

محافظ أسوان يكرم مدير مديرية التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش

محافظ أسوان يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية (صور)

محافظ أسوان: مهلة للمسئولين لمراجعة لجان انتخابات الرئاسة وجزاءات رادعة للمتقاعسين (صور)

نائبة محافظ أسوان تتفقد فعاليات المنصة التعليمية الإلكترونية (صور)

الأكثر قراءة

وفاة نجل هاني العتال عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين السابق

تشيع جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي ببنها (صور)

بعد أزمة معسكر المنتخب، طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الأسبوع المقبل

حقيقة فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت في انتخابات الرئاسة 2023

أحمد حلمي ومنى زكي يودعان جثمان شقيقه بمسقط رأسه في بنها (صور)

تعليق مفاجئ من الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على مسلسل بطن الحوت

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

Advertisements

منوعات

المزيد

مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

توقعات الأبراج اليومية، السبت 9-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 9-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك السبت 9-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العالم للأندية.. صن داونز ضد بيراميدز.. ليفربول مع جيلواز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

الإفتاء توضح حكم خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

المزيد
الجريدة الرسمية