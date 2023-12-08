افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بالبحيرة، 3 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى ودمنهور بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة، والملموسة لنشر صحيح الدين، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



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والمساجد هم مسجد السعداوي عامر - حوش عيسى على مساحة 150 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنية، مسجد الضياء - قرية العوجا - دمنهور على مساحة 326 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنية، ومسجد الشرقي - قرية الطنطاوي - دمنهور على مساحة 400 م2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "الإيجابية" أن الإيجابية عطاء وجهد وعمل وشعور بالمسئولية تجاه الدين والوطن والمجتمع، ولقد تميزت حياة نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) بالإيجابية في كل مراحلها، ولقد حث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمته على الإيجابية وحذرها من السلبية.