الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

الكشف على 350 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بجميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٣٥٠ مواطنا فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ١٠٠ حالة باطنة، ٣٣ حالة جراحة، ٣٥ حالة أمراض نساء وتوليد،و ١٣٠ حالة طب أطفال، و١٩ حالة تنظيم الأسرة، و٣٣ حالة أسنان "، وتم صرف العلاج لهم بالمجان، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١١ حالة، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة، وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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ومن جانبه قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٣٤ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

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اسنا أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا قوص

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