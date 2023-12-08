الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

تين هاج يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

تين هاج، فيتو
تين هاج، فيتو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن اختيار الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر الماضي.

فيما فاز هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، بجائزة لاعب شهر نوفمبر الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتفوق ماجواير على 5 مرشحين آخرين هم جيرمي دوكو (مانشستر سيتي)، وأنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، وتوماس كامنسكي (لوتون تاون)، ورحيم سترلينج (تشيلسي)، وماركوس تاڤيرنير (بورنموث).

وتجدر الإشارة إلى أن ماجواير شارك مع يونايتد في 10 مباريات هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

وإجمالا خاض المدافع الإنجليزي 15 مباراة مع الفريق هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

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كما يراقب عملاق إيطالي، وضعية المدافع هاري ماجواير داخل ناديه مانشستر يونايتد، من أجل الحصول على خدماته، خلال الفترة المقبلة.

وكان ماجواير قريبا من الانتقال لصفوف وست هام مقابل 30 مليون إسترليني في صيف 2023، قبل انهيار الصفقة في نهاية المطاف.

وبحسب شبكة "Talk SPORT"، فإن ميلان يستهدف ضم ماجواير من أجل ضمه في يناير المقبل.

ويرتبط هاري ماجواير، البالغ من العمر 30 عاما، بعقد مع مانشستر يونايتد حتى 30 يونيو 2025.

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