الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

تفاصيل التحقيق مع عصابة التماثيل الأثرية المزيفة بالجيزة

عصابة الآثار المزيفة،
عصابة الآثار المزيفة، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في اتهام سائق وعامل وربة منزل بالنصب على المواطنين في الوراق ببيع آثار مزيفة لهم على أنها حقيقية، مقابل مبالغ مالية.

 

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بأنهم يقومون بتقليد بعض الآثار، وعرضها للبيع علي مواطنين على أنها أصلية، مستغلين في ذلك خوف الضحايا من الإبلاغ عن تعرضهم للنصب، ساعين في ذلك لتحقيق الكسب السريع.

 

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين استخدموا حيلة للنصب على المواطنين والإيقاع بضحاياهم، عقب إيهامهم بأثرية تلك التماثيل،  يتواصلون معهم الضحايا عبر الرسائل الشخصية طمعا في اقتناء تلك القطع التي يعتقدون أنها أثرية وحقيقية، ليتفقوا على مكان المقابلة بين الطرفين ليحصل الضحايا على القطع المزيفة والعصابة على أموال طائلة من وراء تلك الخدعة، ثم يتخلص أفراد التشكيل العصابي من خط الاتصالات بالهاتف المحمول حتى لا يستطع أحد الوصول إليهم مرة أخرى.

 

ضبط المتهمين بحوزتهم تمثال أثري مزيف لاستخدامه في النصب بالجيزة

 

وكان قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية قد تمكن من ضبط (سائق، عامل، ربة منزل) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة.. وبحوزتهم  تمثال فرعوني حجري "يشتبه في أثريته".

 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأثريته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

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أمن الجيزة وزير الداخلية قسم شرطة الوراق اخبار الحوادث

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