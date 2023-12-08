الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

الأهلي يبحث عن الكلين شيت الرابع بدوري الأبطال في الموسم الحالي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلي أمام شباب بلوزداد، يتطلع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحفاظ على نظافة شباكهم للمباراة الرابعة بدورى الأبطال الموسم الحالي خلال مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

الكلين شيت الرابعة للأهلي بدوري الأبطال

ويأمل لاعبو الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكهم للمرة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وذلك بعدما نجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم في ثلاث مباريات خلال الأربع المباريات التي خاضها في البطولة وهم كالتالي:

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1- الأهلى 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

 

2- الاهلى 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

 

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
 القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 غيابات الأهلى عن مباراة شباب بلوزداد

ويغيب عن الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري مصطفى مخلوف

وكريم الدبيس ومعتز محمد وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد أحمد زعلوك وكريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو لأسباب فنية.
 كما يغيب رضا سليم ومحمود متولي  بسبب الإصابة.

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية  في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة  وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائري

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، علي معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري إلى حكم الساحة الكيني واويرو كاماكو ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ويعاونهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى  دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة. 

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا. 

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل ذهابا، وفاز إيابا.

آخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى  مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

وآخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

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