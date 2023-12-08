الري: حظر زراعة الأرز بالفيوم وبني سويف لتأثيرها السلبي على إدارة وتوزيع المياه

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى انعقاد "ورشة العمل الثالثة لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى ٢٠٢٤ بمحافظات شمال الصعيد، الفيوم وبني سويف والمنيا" والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة بنى سويف، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الري بمحافظات الإقليم.

والتقى الدكتور سويلم بالدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف، الذى أعرب عن ترحيبه بالسيد الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة بنى سويف، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

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وخلال ورشة العمل أوضح الدكتور سويلم أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الماضى للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضًا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤.

وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الثالثة في هذا الصدد، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، والثانية في محافظة الدقهلية، والتي أعقبها إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية، وجارى الإعداد لعقد ورش عمل مماثلة في باقى المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها.

وأكد أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقًا للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الالتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.



كما أكد الدكتور سويلم على حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتي الفيوم وبني سويف، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد علي عملية إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات.

ووجه الدكتور سويلم باتخاذ كافة إجراءات المتابعة الميدانية لبحث الشكاوى الواردة من المنتفعين وحسمها فورًا، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلى ومتابعة أعمال الصيانة للمنشآت المائية ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد.

والتوجيه أيضا بتكثيف المرور الدورى للسادة رؤساء الإدارات المركزية والسادة مديري العموم على مواقع العمل والمقرات الإدارية لمتابعة سير وانتظام العمل.

ووجه لإدارات الري بإدخال جميع عمليات التطهيرات ضمن قاعدة البيانات الموحدة المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهيرات وتوفير آليات متابعة دقيقة بما يتيح لمتخذي القرار استعراض وضع عمليات التطهيرات محدثًا وبدقة.

ووجه أيضا بمراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة فى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للمهندسين علي تقييم حالة منشآت الري الواقعة بنطاق هندساتهم وإداراتهم وذلك بعد نهو أعمال الإحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة.

كما وجه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة إجراء الصيانات الدورية والاستباقية اللازمة لضمان عدم حدوث أعطال بالمحطات خلال الموسم الصيفى المقبل.

وكلف أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية بدراسة آليات التعامل مع احتياجات المحاصيل خلال نوبات الحرارة العالية بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات وعدم التأثير سلبًا على حصص الإدارات التي تلي تلك المناطق.

كما أكد على تطهير المساقي الخصوصية بالتعاون والتنسيق المشترك مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة وفقا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.

وخلال ورشة العمل استعرض المهندس نصر بركات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف، والمهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم، والمهندس عبد الحميد البركاوي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا الموقف المائى بالمحافظات الثلاث، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلبًا على المنظومة المائية بالمحافظة، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارات الثلاث بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة.

ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لمنهجية عملها ومساعدة الإدارات على التعرف على المشاكل وطرق حلها كما اشتمل على استعراض موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وإجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظات الثلاث، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والأوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها.

وعقب ورشة العمل التقى الدكتور سويلم بالسادة أمناء هندسات ومراكز الروابط المنتخبين حديثا بالمحافظة تفعيلا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، حيث استمع لمقترحاتهم موجها بفحص حالة ترعة دنديل واتخاذ اللازم حيال وصول المياه للمنتفعين بنهاية الترعة، وفحص حالة الصرف المغطي بقرية قمبش بمركز ببا وتحديد احتياجها للاحلال والتجديد من عدمه واتخاذ اللازم بشكل فورى، وإعادة فحص موقف مغذيات الري استعدادا لموسم الصيف القادم وتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الاحلال والتجديد، وإصلاح البوابات ذات الأولوية الأولي والعاجلة ضمن البرنامج الزمني المخطط، والالتزام التام بجداول المناوبات الخاصة بالترع ونشرها علي الروابط للعمل علي تنفيذها في إطار ما يوكله القانون لتلك الروابط ودور السادة الأمناء لمعاونة أجهزة الوزارة في تحقيق مستهدفاتها، والتوجيه بتنظيم ندوات توعوية بمعرفة قطاع تطوير الري والسادة الأمناء ورؤساء الروابط للتوعية بأهمية الري المطور والتحول للري الحديث طبقا لأولويات الوزارة في هذا الإطار (الأراضي الرملية - مزارع قصب السكر - البساتين).

وعلى صعيد آخر قام الدكتور سويلم بزيارة لمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف والتقى بالعاملين بالإدارة، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الري للمزارعين، مشيرًا لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.

وأكد سعيه لتحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة، من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للمتميزين من العاملين بمختلف تخصصاتهم، مع السعي لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك، مع العمل على تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد، والعمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة، وحصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادي لها.