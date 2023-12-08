الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بيت الزكاة يستقبل 3 وفود من إندونيسيا للتبرع لإغاثة غزة

وفود من إندونيسيا
وفود من إندونيسيا ببيت الزكاة، فيتو

استقبل اللواء محمد عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، والدكتورة سحر نصر مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات أمس، وفدًا من هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية، ومجلس العلماء الإندونيسي ومجلس العلماء لشئون العلاقات الخارجية ومسؤول اتحاد المدارس النموذجية ومندوبي السفارة الإندونيسية بالقاهرة. 

ويهدف ذلك للمشاركة في إعداد وتجهيز القوافل الإغاثية التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في إطار حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»؛ لدعم أهلنا في قطاع غزة وفلسطين، الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدَّى لاستشهاد أكثر من 16 ألف وإصابة ما لا يقل عن 50 ألف شخص، وتدمير عشرات الآلاف من منازل الفلسطينيين الذين باتوا يعيشون في العراء.

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مساعدات بيت الزكاة والصدقات لأهالي غزة 

وأوضح بيت الزكاة والصدقات في بيان له اليوم الجمعة الموافق ٨ من ديسمبر 2023م، أن الوفد الإندونيسي المكون من الدكتورة سعيدة ساكوان، مفوضة هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية، ورجال الدين (كورنياوان، مفوض هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية، ونور حمداني، مفوض هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية، والدكتور أميرشاه سانوسي تامبرنان، الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي، والدكتور سودارنوتو عبد الحليم، رئيس مجلس العلماء لشؤون العلاقات الخارجية، ومخلصان جلال الدين، سفارة إندونيسيا بالقاهرة) حضروا إلى بيت الزكاة والصدقات بمقر مشيخة الأزهر لتقديم التبرع المالي وإعلان التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لمأساة إنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي عليهم.

وأكدت الدكتورة سعيدة ساكوان، مفوضة هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية حرص الهيئة على جمع التبرعات وتقديمها إلى بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ نظرًا للمصداقية الكبيرة التي يحظى بها فضيلته، وما لمسوه وشاهدوه بأنفسهم من القوافل الإغاثية التي وصلت إلى أهلنا المحاصرين في قطاع غزة محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء خلال الفترة الماضية.

وأثنى أميرشاه سانوسي تامبرنان، الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي على جهود مؤسسة الأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات في إيصال المساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة مشيرًا إلى أن التبرعات من جانب الشعب الإندونيسي لن تتوقف وسيتم تخصيص جزء منها لاحقًا لإعادة بناء المستشفيات والمدارس والمساجد.

مجهودات بيت الزكاة والصدقات المصري 

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» أنه فتح باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات الطبية لدعم أهلنا المستضعفين في قطاع غزة، منذ اليوم الأول لتعرض الشعب الفلسطيني للعدوان الإسرائيلي، وذلك في إطار برنامج «إغاثة» أحد برامج بيت الزكاة والصدقات، الذي يستهدف تقديم الدعم وتوفير المساعدات العاجلة للدول الشقيقة، الذين يتعرضون لكوارث طبيعية أو اعتداءات أو انتهاكات إنسانية.

وأكَّد «بيت الزكاة والصدقات» أن أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت توجَّه في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
 

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