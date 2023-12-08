الاستماع لأقوال شهود العيان في مشاجرة بالجيزة

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في اندلاع مشاجرة في حي المستقبل بمنطقة أكتوبر في محافظة الجيزة، وأسفرت عن إصابة شخصين من جنسية دولة عربية، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى.

وأمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستدعاء لأقوال شهود العيان للوقوف على أسباب الحادث.

إصابة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية في مشاجرة

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة أشخاص مع آخرين يحملان جنسية عربية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بأكتوبر وبالفحص تبين إصابة شخصين يحملان جنسية عربية وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى والسيطرة على الموقف وضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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