مقتل عاطل على يد صديقه لتعثره في سداد ديونه بالأقصر
لقي عاطل مصرعه على يد صديقه لتعثره في سداد ديونه بالأقصر وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.
وكان قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر قد تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين طرف أول (عاطل "توفي إثر إصابته بجرح طعنى")، طرف ثان (عاطل – "مصاب بجروح طعنية") مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلاف على مبلغ مالى تبادلا خلالها التعدي على بعضهما بالضرب مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الآخر.
وبسؤال شقيق المتوفـى (عامل) اتهم الطرف الثانى بالتسبب فـى وفاة شقيقه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة "خنجر"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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