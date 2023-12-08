غرفة عمليات النيابة الإدارية تبدأ عملها بمتابعة أعضائها المشرفين على الانتخابات الرئاسية

بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى مباشرة أعمالها بمتابعة توجه أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة، إلى مقرات المحاكم الابتدائية المختلفة على مستوى الجمهورية لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية التى سوف تجرى صباح يوم الأحد المقبل، كما تابعت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية انتقال أعضاء النيابة الإدارية إلى المحافظات البعيدة المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة ومتابعة تسكينهم.

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وأشادت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية بالدور الذى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز المعاون لها وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطنى وتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات الدعم الكامل للقضاة لتسهيل مهمتهم، وانعكاس ذلك على استلام أعضاء الهيئات القضائية للأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكل سهولة ويسر وتوفير الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل المواصلات المناسبة لنقل أعضاء الهيئات القضائية إلى المحافظات البعيدة والأماكن النائي لتسهيل مهمة القضاء وتخفيف العبء عليهم.

النيابة الإدارية

صرح بذلك المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية سوف تستمر فى أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.

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